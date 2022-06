Ungeimpfter Novak Djokovic kritisiert die Corona-Regeln in Wimbledon

Der 20-fache Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic wundert sich über die Handhabung am dritten Major-Turnier des Jahres. Zudem ist der 35-Jährige erstaunt über die Vorgehensweise am US Open.

Djokovic trainierte mit dem infizierten Cilic. Twitter

Der nicht gegen Corona geimpfte Novak Djokovic hat sich in Wimbledon kritisch geäussert. «Vor einigen Monaten noch hatten wir so strenge Regeln. Und jetzt kann ein Spieler, wenn er einen positiven Corona-Test hat, theoretisch selbst entscheiden, ob er spielt oder nicht», sagte der Serbe gegenüber Sky. Der 35-Jährige legte nach: «Das ergibt für mich keinen Sinn so kurz nach alledem, was wir durchgemacht haben.»

Der Djoker hat sich schon länger dafür entschieden, sich nicht impfen zu lassen. Deshalb droht er das US Open, das Ende August in New York beginnt, zu verpassen. Denn nur geimpfte Personen dürfen derzeit in die USA einreisen. «Ich würde liebend gerne in die Staaten reisen. Aber nach heutigem Stand ist das nicht möglich, und da gibt es nicht viel, das ich tun kann», sagte Djokovic vor wenigen Tagen.

Novak Djokovic kann die Corona-Regeln in Wimbledon nicht verstehen. REUTERS

Die Weltnummer drei sprach gegenüber Tennismajors.com vor seinem deutlichen Zweitrundensieg gegen den Australier Thanasi Kokkinakis auch darüber, dass die Amerikaner nicht konsequent seien. «Ich habe inoffiziell gehört, dass einige ungeimpfte Spieler doch am US Open teilnehmen können, ‹unbekannte› Spieler. Aber ich würde es nie versuchen, in die USA einzureisen, wenn es nicht erlaubt ist.» Er habe sich mit dem ebenfalls ungeimpften US-Amerikaner Tennys Sandgren ausgetauscht.

Eine politische Logik dahinter?

Was dieser gesagt habe, mache total Sinn: «Wenn ungeimpfte Spieler nicht am US Open teilnehmen dürfen, sollte das für alle gelten. Ich sehe keine medizinische Logik dahinter, dass Tennys spielen darf, nur weil er US-Amerikaner ist, und ich nicht. Wenn ich den US-Pass oder eine Green Card hätte, dürfte ich spielen.» Vielleicht stecke eine politische Logik dahinter, wundert sich Djokovic. Dazu wolle er sich aus offensichtlichen Gründen jedoch nicht äussern.

Der 20-fache Grand-Slam-Sieger darf in Wimbledon weiterhin teilnehmen, obwohl er mit Marin Cilic Kontakt hatte. Der Kroate wie auch der Italiener Matteo Berrettini hatten sich wegen positiver Corona-Tests aus dem Turnier zurückgezogen. «Das war verantwortungsbewusst von den beiden», sagte Djokovic bei Sky.

Ebenfalls in Wimbledon hatte die Französin Alizé Cornet darüber berichtet, dass es am French Open in Paris eine Covid-19-Epidemie gegeben habe, «aber niemand hat darüber gesprochen. Alle haben sich in der Umkleide angesteckt und haben dann nichts gesagt», sagte die 32-Jährige.

