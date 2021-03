Tiffany (29): «Für uns ist diese Angst normal»

Ich war im Sommer auf dem Nachhauseweg vom See und lief durch ein Waldstück. Ein Typ mit Velo fuhr hin und her, hielt plötzlich neben mir an. Dann nahm er sein Glied in die Hand und fragte: « Do you want to play with me? » Ich war total schockiert, sagte nein und rannte davon. Am Tag darauf informierte ich die Polizei - ausser einer Anzeige gegen Unbekannt könnten sie aber nicht s machen, hiess es. Das enttäuschte mich sehr. Von da an mied ich diesen Weg. Als Frau fühlt man sich jedes M al unsicher, wenn man an einer Gruppe von Männern vorbeiläuft. Man rechnet mit dummen Bemerkungen oder anzüglichen Kommentaren. Für uns ist diese Angst normal. Tragisch ist, dass sich dieses unangenehme Gefühl regelmässig als richtig erweist.