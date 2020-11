Alain Berset zur Corona-Lage : «Zahlen bei den Neuansteckungen sind ein bisschen ermutigender»

Gesundheitsminister Alain Berset hat nach wochenlangen Tiefschlägen ein paar ermunternde Worte für die aktuelle Corona-Situation gefunden. Für das Feststellen einer Tendenz sei es aber noch zu früh.

An einer Pressekonferenz in Delsberg bezeichnete er den Jura als Vorbildkanton.

Laut Gesundheitsminister Alain Berset sind die Zahlen der Coronavirus-Ansteckungen im Vergleich mit vergangener Woche ein wenig ermutigend. Es sei aber zu früh für das Feststellen einer Tendenz. Die Lage bleibe ernst, sagte Berset am Montag vor den Medien in Delsberg.

«Für uns ist der Jura ein Vorbildkanton», sagte Berset an der Medienkonferenz. Beispielsweise habe der Kanton mit rund 40 Vollzeitstellen sehr viel investiert in die Kontakt-Verfolgung.

«Die Schnelltests kommen jetzt»,

«Die Lage bleibt ernst», sagte Berset, «im Jura und im ganzen Land.» Es sei eine schwierige Zeit für das ganze Land. Am meisten Sorge bereite die Situation in den Spitälern. In der zweiten Welle sei das Problem vor allem das Personal, der Druck auf dieses sei sehr gross, manche seien auch in Quarantäne.