«Für uns steht die Religion über der Demokratie»

Die Moschee in Neuhausen war schon kurz nach der Gründung 2021 schweizweit bekannt: Weil der wegen Kooperation mit dem IS verurteilte Osamah (35) dort predigt und unterrichtet. Osamah sitzt im Rollstuhl und muss jeweils in den ersten Stock der Moschee hinaufgetragen werden. Auch deshalb fällt er auf und wissen Beobachter, wer er ist.

Einladung zum Morgengebet

Nach längerem Suchen erreicht 20 Minuten den Vereinspräsidenten per Telefon. Reto* (30) will zunächst nicht mit der Zeitung sprechen, willigt dann schliesslich zu einem persönlichen Treffen ein. Er spricht Schaffhauser Dialekt. Von der familiären Abstammung her habe er beide Kulturen in sich, sagt er, sowohl die christliche als auch die muslimische. Seit einigen Jahren sei er praktizierender Muslim. Andere Vereinsmitglieder kämen aus muslimischen Familien, sprächen aber kein Arabisch, sagt Reto. Auch dies sei ein Grund gewesen, die Moschee in Neuhausen zu gründen: «Wir wollten ein deutschsprachiges Angebot für Muslime aus der Umgebung schaffen. In der türkischen und in der arabischen Moschee verstehe ich wenig bis nichts.»