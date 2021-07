Thurgauer Obergericht kippt die Verjährung - «Für uns war das Seelenmord»

Laut der Auslegung des Obergerichts beginnt die Verjährungsfrist erst dann, wenn sich das Opfer an den Missbrauch erinnert.

In einem wegweisenden Entscheid hat das Thurgauer Obergericht Walter Nowak, der von 1962 bis 1972 durch einen Priester im Kloster Fischingen TG missbraucht wurde, recht gegeben. Gemäss dem Entscheid hat Nowak Anspruch auf Entschädigungen, obwohl die Taten Jahrzehnte zurückliegen. Das Bezirksgericht in Münchwilen TG muss daher erneut prüfen, ob Nowak eine Entschädigung nach Opferhilfegesetz erhält.

Walter Nowak lebte von 1962 bis 1972 im Kinderheim im Kloster Fischingen, wo er von einem katholischen Pfarrer missbraucht wurde. Durch den Missbrauch wurde Nowak schwer traumatisiert. Er wurde in die psychiatrische Klinik in Münsterlingen TG eingeliefert. Doch anstatt ihm zu helfen, wurden an ihm Medikamentenversuche unternommen.