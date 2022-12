Odermatt huldigt Feuz: «Für viele der grösste Abfahrer, für mich aber auch ein Freund und Vorbild»

So erklärt Beat Feuz seinen Rücktritt.

Auch andere Abfahrer in Bormio loben den Menschen Feuz.

Der Rücktritt von Beat Feuz sorgte für Schlagzeilen. Zahlreiche aktive und frühere Stars meldeten sich zu Wort und huldigten einem der grössten Abfahrer aller Zeiten. Davon war auch Feuz selbst gerührt, wie er gegenüber 20 Minuten an seiner Abschieds-PK erklärt: «Das zeigt die Wertschätzung und meine Rolle, die ich im Weltcup eingenommen habe.»

Obschon Feuz wegen einer Grippe auf das Rennen in Bormio verzichtete, war er ein grosses Thema nach dem zweiten Training. Aleksander Kilde meinte, dass der 35-Jährige weiter um Siege hätte mitfahren können. «Er hat gesagt, dass er nicht mehr bereit ist, so ein Risiko einzugehen. Ich verstehe das, aber er wird vermisst werden.»

«Kindisch und blöd»

Abfahrts-Konkurrent Vincent Kriechmayr sagte zum Bormio-Ausfall: «Ich verstehe aber, dass er sich das nicht mehr antun will und die Körner für die letzten beiden Highlights spart.» Mit einem herzhaften Lachen führte Kriechmayr dann aus: «Als Rivale wird er nicht fehlen, aber aus menschlicher Sicht. Man muss es ihm hoch anrechnen, dass er trotz seiner Erfolge immer gleich kindisch und blöd geblieben ist.»

Das Duo sorgte in den Speed-Disziplinen in den letzten Jahren oftmals für Furore.

Mundart-Musikduo meldet sich

Er bedankte sich für alle Tipps in den letzten Jahren. Odermatt weiter: «Ich habe dank dir alle Weltcup-Abfahrten der Welt auf dem schnellsten und besten Wege kennen gelernt.» Der Feuz-Familie wünsche er nur das allerbeste in der Zukunft und Feuz ganz viel Wettkampfglück in den letzten Rennen. Den Beitrag schliesst er mit den Worten ab: «Ich werde nochmals jedes Einzelne geniessen».