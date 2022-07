Hitzesommer Schweiz: «Für viele Fische geht es jetzt um das Überleben»

Mit grosser Sorge stellt der Schweizerische Fischerei-Verband SFV fest, dass die Wassertemperaturen stark gestiegen und kaum Regenschauer in Sicht sind. «Für viele Fische geht es jetzt um das Überleben. Vielerorts stehen Fischsterben unmittelbar bevor. Es werden Erinnerungen an die Hitzesommer 2018 und 2003 wach», heisst es in einer Mitteilung am Dienstag. 2018 kam es zu lokalen Fischsterben, insbesondere am Rhein in Schaffhausen sowie in Bächen und Forellenregionen. 2003 hingegen fand ein nationales Fischsterben statt.