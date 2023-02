22 Franken pro Stunde: «Für viele von uns reicht der Lohn nicht mehr» – Juso fordern Mindestlohn

Daten des Luzerner Statistikamts Lustat zeigen: Obwohl das verfügbare Einkommen, also der Betrag, der für Grundbedürfnisse aufgewendet werden muss, in den vergangenen Jahren leicht gestiegen ist, steigt in Luzern auch der Anteil jener, die trotz Vollzeitjob unter die Armutsgrenze fallen. Man spricht in einem solchen Fall von Working Poor.