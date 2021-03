Nach Ermittlungen im Kanton Waadt : Für vier junge Bombendroher wird es jetzt wohl richtig teuer

Im März gingen in mehreren Bildungsstätten in der Waadt Bombendrohungen ein, die Polizei rückte jeweils aus. Nun haben Ermittler vier Täterinnen und Täter ermittelt. Sie erwartet eine Verurteilung – und eine gesalzene Rechnung.

Intensive Ermittlungen nach mehreren falschen Bombendrohungen in Schulen und Hochschulen im Kanton hätten zu einem Fahndungserfolg geführt, teilt die Kapo Waadt am Freitag mit. Demnach verhörten Beamte rund 20 verdächtige Personen und konnten vier Personen identifizieren, die dringend verdächtigt werden, hinter zwei Drohungen am 12. März am Gymnasium von Renens und am Mittwoch, dem 24. März, an der Handelsschule Lausanne (ECPL) zu stehen.