Meinungen der 20-Minuten-Community – «Für was habe ich mich dann dreimal impfen lassen?»

Der Bundesrat hat am Freitag angekündigt, sämtliche Einreisebeschränkungen aufzuheben.

Ab dem 4. Dezember 2021 werden alle Länder von der aktuellen Quarantäneliste gestrichen. Die Einreisebeschränkungen werden somit aufgehoben , anstelle der Einschränkung tritt aber ein strenges Testregime für alle Einreisenden in Kraft. Einreisende müssen neu einen negativen PCR-Test vorweisen können – egal, ob sie geimpft, ungeimpft oder genesen sind. Hinzu kommt, dass die Einreisenden zwischen dem vierten und siebten Tag nach der Einreise einen weiteren Test machen lassen müssen – und beide Tests selbst berappen müssen. Die Meinungen der 20-Minuten-Community dazu gehen auseinander.

Das sagen die Befürworter

Katie K. sagt, dass sie die Massnahme des Bundesrates grundsätzlich verstehen könne. «Jedoch finde ich, dass es für geboostete Personen eine Ausnahme geben sollte.» Auch Rainer R. findet die Entscheidung sinnvoll: « Übertragen können das Virus alle, nur der Krankheitsverlauf ist normal schwächer. » Das hätte schon lange so gemacht werden sollen , sagt er . Das jetzige Problem lieg e wohl eher an der Durchführung der Kontrollen.

«I ch finde es super », sagt Domenico T. « So erkennt man eine Infektion schneller. » Nicht gut finde er allerdings, dass Geimpfte den Test selber bezahlen müssen. Der Bund hätte die Kosten übernehmen und die Geimpften so « belohnen» können. « Die Ungeimpften kommen wieder gut we g», sagt T.