Natürliche Düngung – Für wen die Rückkehr des Saharastaubs ein Segen ist

Darum gehts Der Saharastaub ist zurück.

Für Pflanzen ist das wichtig.

Denn die Staubkörnchen enthalten wichtige Nährstoffe.

Auch das Klima profitiert vom Phänomen Saharastaub.

Am Saharastaub scheiden sich die Geister: Die einen freut der Anblick des gefärbten Himmels und sie fotografieren munter drauf los (siehe Bildstrecke). Die anderen sind wegen der Staubkörnchen auf Fenstern und Autos genervt und stehen an der Waschanlage an (siehe Video unten). Wieder andere vermuten hinter dem Wetterphänomen gar eine Verschwörung.

Dabei ist es vor allem eins: guter Dünger. Denn die kleinen Staubkörnchen liefern wertvolle Nährstoffe wie Calcium, Magnesium, Eisen und Phosphor – alles Stoffe, die Pflanzen zum Wachsen brauchen.

Gut fürs Klima

Der Grund dafür liegt in der Geschichte der Sahara, von wo der Staub stammt. Die heute grösste Wüste der Erde war einst eine fruchtbare Ebene. Vor rund sieben Millionen Jahren trocknete diese aus, wie Forscher im Jahr 2014 im Fachjournal «Nature» berichteten. Entsprechend nährstoffreich ist heute der Staub, von dem jährlich zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Tonnen aufgewirbelt und dann vom Wind in der Höhe in alle Himmelsrichtungen geweht und global verteilt werden.

Diese natürliche Düngung ist wichtig für das Plankton in den Ozeanen und für die Wälder in Südamerika – insbesondere für den Amazonas-Regenwald, der durch Klimawandel und Abholzung bedroht ist und zur Savanne zu werden droht. Das hätte katastrophale Folgen. Bis zu 40 Millionen Tonnen Saharastaub kommen dort, in der grünen Lunge der Erde, pro Jahr an. Aber auch Spaniens und Portugals Böden profitieren spürbar vom Calcium und Magnesium aus der Wüste.

Wie genau der Staub zusammengesetzt ist, variiert von Jahr zu Jahr. Der Saharastaub stammt zwar immer aus der Sahara, aber nicht immer aus derselben Region.

