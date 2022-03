FCZ – St. Gallen – Sorgt St. Gallen für die erste FCZ-Niederlage seit Ende Oktober?

St. Gallen mit starkem Rückrundenstart

Die Espen holten bislang in der Rückrunde vier Siege und drei Unentschieden und sind damit seit sieben Spielen ungeschlagen. Das letzte Mal verloren die St. Galler Mitte Dezember gegen den heutigen Gegner aus Zürich. Mit 31 Punkten aus den bislang 25 Partien in der Super League stehen die Espen derrzeit auf Rang 6. Sie haben also seit der Rückrunde zwei Plätze gutgemacht.

Offensive Lebensversicherung beim FCSG sind zurzeit Duah, Guillemenot und Schubert. Mit 42 Toren und 47 Gegentoren verzeichnen die St. Galler zwar noch eine negative Torbilanz. Immerin sind sie in diesem Jahr deutlich im Aufwind. Auch defensiv haben sich die St. Galler in der Rückrunde deutlich gesteigert. In der Hinrunde waren sie mit 39 Gegentreffern noch die schwächste Defensivabteilung. Seitdem aber haben sie in sieben Spielen nur noch acht Gegentore kassiert.