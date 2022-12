Verlobte von Kingsley Coman: Sabrina Duvad ist im Clinch

Für Marokko ist die Halbfinal-Qualifikation an und für sich schon ein riesiger Erfolg. Nun wartet Titelverteidiger Frankreich (ab 20 Uhr live bei uns). Die beiden Nationen verbindet sehr viel Geschichte. Bis 1956 war Marokko eine französische Kolonie. Die beiden Marokko-Stars Romain Saiss (32) und Sofiane Boufal (29) sowie Trainer Walid Regragui (47) sind in Frankreich geboren. Vier Spieler im Marokko-Kader verdienen ihr Geld in der französischen Ligue 1. Im Kader der Équipe tricolore hat Mattéo Guendouzi (23) marokkanische Wurzeln.

Für Frankreich-Flügel Kingsley Coman beginnt das Duell bereits in den eigenen vier Wänden. Denn seine Verlobte, Sabrina Duvad (30), wird ihren Geliebten unterstützen, hat aber marokkanische Wurzeln. Die Influencerin wurde zwar in Stockholm geboren, kommt aber ursprünglich aus Nordafrika.

So oder so Grund zu feiern

So zum Beispiel beim Sieg im Penaltyschiessen gegen Spanien. Im Anschluss schrieb sie auf Instagram zu einem Foto mit der Marokko-Fahne: «Herzlichen Glückwunsch an uns! Das ist der Anfang, der Rest kommt noch.» In einem anderen Post schrieb sie: «Ich werde mein Land und meinen Verlobten unterstützen.» Egal, wie das Spiel ausgeht, die Mutter eines Sohnes hat Grund zu feiern. So kann sie am Samstag im Spiel um Platz drei und im Final eine ihrer beiden Herzensmannschaften unterstützen.