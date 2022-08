Pillen, Dragees, Pulver: Für wen sich Nahrungsergänzungsmittel wirklich lohnen

Nahrungsergänzungsmittel oder «Supplements» enthalten Nährstoffe wie Vitamine oder Mineralstoffe, die auch in normalen Lebensmitteln vorkommen – allerdings in konzentrierter Form und hoher Dosierung. Sie werden zum Beispiel als Tabletten, Kapseln oder Pulver angeboten. Nahrungsergänzungsmittel (NEM) fallen nicht unter Medikamente und sind somit ohne Rezept erhältlich.

1. Je mehr Nahrungsergänzungsmittel, desto besser!

Falsch! Es ist sehr verbreitet, täglich vorsorglich Tabletten mit Vitaminen und Mineralstoffen einzunehmen — in dem Glauben, das könne nicht schaden. Eine Überdosierung mit Nahrungsergänzungsmitteln kann aber riskant sein. Oftmals sind die einzelnen Vitamine und Mineralstoffe zu hoch dosiert und können dem Körper nachhaltig schaden. Speziell Vitaminpräparate werden schnell überdosiert. Das Problem: Höchstmengen für die Inhaltsstoffe von Nahrungsergänzungsmitteln gibt es bislang nicht, was eine Dosierung schwierig macht.

2. Eine Überdosierung wird sofort bemerkt

3. Alle brauchen Nahrungsergänzungsmittel

Selbst im ambitionierten Freizeitsport besteht nur in Ausnahmefällen (zum Beispiel bei einem klinischen Mangel) der Bedarf an Nahrungsergänzungsmitteln. Normalerweise können Sportlerinnen und Sportler ihren Tagesbedarf an Nährstoffen durch eine ausgewogene, abwechslungsreiche und saisonale Ernährung gut abdecken.

4. Alle Nahrungsergänzungsmittel haben eine super Qualität

5. Der Tagesbedarf muss eingehalten werden

6. Vitamine und Mineralstoffe können besser über Tabletten als über die Nahrung aufgenommen werden

Falsch! In vielen Gemüsesorten gibt es mehr als 400 Inhaltsstoffe, die für den Körper wichtig sind. Vitamine machen da nur einen kleinen Teil aus. Auch sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, Mineralstoffe und Spurenelemente sind für den Körper von Bedeutung – und viele von ihnen lassen sich gar nicht in Nahrungsergänzungsmitteln verpacken. «In vielen Fällen braucht der Körper die anderen Enzyme und Nährstoffe, die in Vollwertkost enthalten sind, um sie richtig aufzunehmen. Wenn diese Mikronährstoffe isoliert werden, haben sie oft nicht denselben gesundheitlichen Nutzen», sagt Dr. sc. nat. Vanessa Craig, studierte Molekularbiologin am medizinischen Campus Rivr in Zürich.