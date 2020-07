vor 1h

Roggwil TG

«Für wie dumm hält man mich eigentlich?»

Auf dem Walser-Hof in Roggwil TG wird regelmässig Ware gestohlen. Weil die frischen Produkte in einem Hüttli zur Selbstbedienung angeboten werden, gibt es immer wieder Leute, die kein Geld ins Kässeli werfen. Und das trotz Videoüberwachung.

von Jil Rietmann

Darum gehts Auf dem Walser-Hof in Roggwil TG werden immer wieder Produkte geklaut.

Mit diesem Problem schlägt sich die Familie Walser schon lange herum.

Mit einem Facebook-Post beschwert sich der Hofbetreiber über das Verhalten dieser Kunden.

Mittlerweile sind Überwachungskameras auch im Aussenbereich befestigt worden.

Seit einigen Wochen wird auf dem Walser - Hof in Roggwil TG wieder geklaut. Obwohl der Hof mit Überwachungskameras ausgerüstet ist, erlauben es sich immer wieder Personen , die Säcke zu füllen, ohne etwas ins Kässeli zu legen. « Die Leute glauben es einfach nicht! » , schreib en die Betreiber kürzlich in einem Facebook-Post. Sogar aus abgewogenen Beeren- und Früchteschalen w ürd e n e inzelne Früchte gegessen oder umgefüllt.

Mit dreisten Dieben hat die Familie schon länger zu kämpfen. «Vor allem in der Sommerzeit gibt es immer wieder Leute, die unsere Produkte stehlen», so Roman Walser, der Hofladen-Besitzer. Bereits vor einem Jahr machte er seinem Frust auf Facebook Luft. «Freitag 26.7.2019 ca. 15.45 Uhr, eine Frau, ca. 50 Jahre alt, kürzere Haare ‹kauft› in unserem Hofladen 5 Schalen Himbeeren à 5.50 (total 27.50) schaut noch im Laden herum und bezahlt anschliessend 20.– und geht», schrieb er damals als Beispiel. Unter den Dieben seien zum Teil sogar Bekannte gewesen, erzählte Claudia Walser, seine Frau.

In den letzten Wochen habe die Familie wieder einige Personen bei der Polizei angezeigt wegen Diebstahls . Eine Person hat die Familie in flagranti erwischt. « Am Sonntag hat ein Mann seinen Einkauf zusammengestellt , ohne zu wiegen , und wollte dann einfach ge hen» , erzählt Walser. Als er ihn darauf angesprochen ha be , habe der Mann behauptet, dass er das System des Hofes nicht verstehe. Dass das die Wahrheit war, bezweifelt Walser. « Ich glaube, er wollte einfach nicht bezahlen » , sagt er. Sonst könne man auch einfach nachfragen, wenn man etwas nicht versteh e . Die Familie Walser verzichtete auf eine Anzeige bei der Polizei, belegte den Mann jedoch mit Hausverbot.

Neues Plakat

« Die Leute haben einfach keinen Respekt mehr » , so Walser. Niemand habe mehr den Bezug zu den Produkten und verstehe, wie viel Arbeit dahintersteck e . Vor allem schockiert Walser, mit welcher Selbstverständlichkeit manche Personen einfach die Produkte mitnehmen. « Die kommen nicht mal in die Nähe der Kasse. Andere fassen die frischen Produkte einfach an oder stapeln die Früchte um, dass der N ächste ja zu wenig hat » , beklagt er sich .

Walser betont, welche Mühe er und seine Frau sich geben, jeden Tag frische Produkte liefern zu können. Manchmal frage er sich, ob die Leute ihn für so dumm halten, Fake-Kameras auf zustellen . Andere würden das Plakat wohl einfach nicht beachten. « Wir haben jetzt ein neues Plakat direkt an der Hoftür angebracht, das sollte nun wirklich jeder Vollidiot sehen » , so Walser. Die Familie s e i vom Verhalten e iniger Personen schlicht auch enttäuscht. « Ich verstehe einfach nicht, wieso das sein muss. Ein paar Hofprodukte sollte jetzt wirklich noch jeder bezahlen können », so der Hofbetreiber .