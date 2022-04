Besuch in der Ukraine: «Für Wiederaufbau-Hilfe ist es noch zu früh»

Dabei zeigte sich Kälin vor allem über die Wiederaufbau-Pläne beeindruckt, die in der Ukraine bereits in vollem Gange seien. «Der Wunsch der Ukraine ist, dass sich die Schweiz am Wiederaufbau beteiligt.»

Grünen-Politikerin und Nationalratspräsidentin Irène Kälin weilte am Mittwoch in der Ukraine. An der Pressekonferenz vom Donnerstagmittag im Bundeshaus informierten sie und die mitgereisten Nationalräte Yves Nidegger (SVP), Roger Nordmann (SP) und Nik Gugger (EVP) über die Reise.

Dabei zeigte sich Kälin vor allem über die Wiederaufbau-Pläne beeindruckt, die in der Ukraine bereits in vollem Gange seien. «Der Wunsch der Ukraine ist, dass sich die Schweiz am Wiederaufbau beteiligt», sagt Kälin an der Pressekonferenz gleich mehrere Male. «Die Schweiz hat das Know-how, das Geld sowie die Expertise. Damit kann international ein starkes Zeichen gesetzt werden», sagt Kälin. Die Schweiz kann sich laut der Nationalratspräsidentin beim Wiederaufbau von Brücken, Häusern, Schulen oder Spitälern einbringen. Dies sei gleichzeitig auch die Erkenntnis der Ukraine-Reise.