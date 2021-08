CL-Playoff in Budapest - Für YB geht es heute Abend um rund 30 Millionen Franken

David Wagner trainierte zwar bereits in der Bundesliga und in der Premier League. Die Champions League wäre aber auch für ihn Neuland.

YB spielt am heutigen Dienstag (21.00 Uhr, 20 Min tickert live) in Budapest um den Einzug in die Champions League.

Drei Jahre ist es her, seit die Superstars von Manchester United und Juventus Turin im Wankdorf zu Gast waren. Die Crème de la Crème des Weltfussballs um Grössen wie Cristiano Ronaldo oder Paul Pogba traten in der Champions League gegen YB an und versetzten eine ganze Stadt in einen Ausnahmezustand. Nun könnten Ronaldo & Co vielleicht bald schon wieder in Bern gastieren. Dann nämlich, wenn YB die Gruppenphase der Champions League erreicht.