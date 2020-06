Entscheid im Parlament gefällt

Kurzarbeit für Selbstständige wird nicht verlängert

Die Frage, ob Selbstständige, die unter der Corona-Krise leiden, weiter unterstützt werden, wird erst im Herbst diskutiert. Die Linke tobt.

Am 20. Mai entschied der Bundesrat, Erwerbsersatz und Kurzarbeitsentschädigung für Selbstständige per Ende Mai auslaufen zu lassen. Seither ist im Nationalrat ein Streit über diesen Entscheid entbrannt. Zwei Motionen aus der Kommission für soziale Sicherheit forderten, den Entscheid rückgängig zu machen.

Bloss: Um die Motionen zu behandeln, muss der Bundesrat dazu Stellung nehmen. Dafür hat er 14 Tage Zeit. Weil die Motionen am 26. Mai eingereicht worden waren und die Sommersession am 2. Juni begann, entschied der Bundesrat, die Motionen erst vor der Herbstsession zu behandeln. Dagegen wehrte sich SP-Nationalrat Cédric Wermuth: Am Montagabend fand sein Ordnungsantrag, die Motionen noch diese Woche zu behandeln, eine knappe Mehrheit.