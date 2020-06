vor 53min

Mörschwil SG

«Für zwei Minuten hast du mein Leben aufs Spiel gesetzt»

Via Social Media bittet eine Töfffahrerin (33) aus dem Kanton St. Gallen um mehr Rücksicht der Autofahrer gegenüber Töfffahrer. Grund ist ein Vorfall, den sie kürzlich erlebt hat.

von Tabea Waser

Darum gehts Eine Töfffahrerin wäre kürzlich Höhe Mörschwil SG fast von einem Autofahrer abgeschossen worden.

Nun bittet sie um mehr Rücksicht für Töfffahrer.

Viele Töfffahrer würden nämlich wegen der Autofahrer mit ihrer Leidenschaft aufhören.

Auf Social Media werden Zeugen gesucht.

Anzeige hat sie nicht erstattet.

In einem Appell richtet sich eine Töfffahrerin auf Facebook an einen Fahrer eines schwarzen BMWs, mit dem es kürzlich fast zu einem Unfall gekommen wäre. Doch was ist passiert? «Ich war am Donnerstag vor einer Woche mit dem Töff unterwegs», erzählt die 33-Jährige. Etwa gegen 17 Uhr auf der Rorschacherstrasse bei Mörschwil SG habe ein BMW-Lenker, der von St. Gallen Richtung Rorschach unterwegs war, mehrere Autos und einen Traktor in einer Rechtskurve überholt. Grundsätzlich ist Überholen auf der Strecke erlaubt. Mit den erlaubten 80 km/h kam sie ihm dann entgegen. «Ich konnte im letzten Moment ausweichen. Ich bin einfach nur geschockt», sagt sie. Geschockt, dass es fast zu einem Unfall gekommen wäre und über die rücksichtslose und egoistische Fahrweise des Autofahrers.

«Er hat mich offenbar nicht vorher gesehen. Hat nicht gesehen, dass ihm jemand entgegen kam.» Als er sie dann erblickte, sei auch er erschrocken. Viel Platz um zu reagieren blieb nicht. Beide seien so gut es ging ausgewichen, um eine Kollision zu verhindern. «Hätte er nicht auch reagiert, hätte ich wohl in die Wiese springen müssen. Ansonsten wäre es zu einem wohl schlimmen Unfall gekommen.» Danach seien beide weitergefahren.

Kopf nicht nur für die Frisur

Auf Facebook schreibt sie: «Nur, damit du zwei Minuten früher am Zielort bist, hast du mein Leben aufs Spiel gesetzt.» Sie mahnt zu mehr Rücksicht der Autofahrer, immerhin hätte das Ganze auch tödlich enden können. In ihrem Post sucht sie auch Zeugen. «Das Kennzeichen konnte ich mir nicht merken. Das ging alles so schnell», so die 33-Jährige. Sie habe danach bei der Stadtpolizei St. Gallen angerufen. Dort hiess es, dass die Kantonspolizei zuständig sei. Sie habe es dann gelassen und nicht auch noch dort angerufen, um Anzeige zu erstatten.

Es gehe ihr auch viel mehr ums Sensibilisieren. «Man ist nicht alleine auf der Strasse, es gibt auch andere Verkehrsteilnehmer. Nur wird das leider oft vergessen.» Man solle doch den Kopf zum Denken brauchen und nicht nur für die Frisur. Hinzu komme, dass man als Töfffahrer kaum geschützt sei. Nicht, wie die Lenker im Auto. «Bei einem Unfall sind wir chancenlos.»

