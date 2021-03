Was werden Harry und Meghan verraten? Die ersten Teaser aufs grosse Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey zeigen, dass es um pikante Themen gehen wird.

Es wurde lange und gross im Voraus angekündigt, diese Nacht ist es nun soweit: Am (Garten-)Tisch mit Oprah Winfrey (67) werden Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) 90 Minuten lang aus dem Nähkästchen plaudern und endlich ihre Sicht der Dinge schildern.

Wir zeigen, wer gross abkassiert und wer am Ende leer ausgehen wird:

Was der Sender zahlt

Laut «Wall Street Journal» blättert CBS sieben bis neun Millionen Dollar – umgerechnet 6,6 bis 8,3 Millionen Franken – für die Übertragungsrechte hin. Es handelt sich um einen Deal zwischen dem US-Sender und Oprah Winfreys Produktionsfirma Harpo Productions, der die Lizenzvergabe an Medien auf der ganzen Welt miteinschliesst.

In Grossbritannien hat sich ITV die Rechte gesichert, in Deutschland RTL. In der Schweiz wird SRF 1 das Interview zeigen – kommenden Samstag, 13. März, um 22.25 Uhr. Wie viel dafür bezahlt wurde, ist nicht bekannt.