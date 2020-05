Vorstellung

Fürs kleine Abenteuer zwischendurch

Mit der neuen F 900 XR im Adventure Sport Segment baut BMW Motorrad sein Produktangebot für die in der Schweiz boomende Mittelklasse weiter aus.

Und das Motorrad hält, was die Marketingstrategen versprechen. Angetrieben von einem neuen Zweizylinder-Reihenmotor, der aus dem bisherigen Triebwerk der F 850 GS hervorgegangen ist, steht der Neuling mit 77 kW/105 PS und einem Drehmoment von 92 Nm am Start. Der bullig antretende Motor nimmt das Gas ausgesprochen sanft und gut kontrollierbar an, lässt kaum Vibrationen spüren. Doch wenn es sein muss, dreht er so vehement hoch, dass man beim ersten Antritt fast erschrickt. Keine Frage: BMW ist mit diesem Triebwerk ein ausgezeichneter Motor gelungen, der nicht nur bei der Performance punktet, sondern auch beim Realverbrauch – knapp fünf Liter sind für dieses Kraftpaket ein hervorragender Wert. Und dank speziell gewählter Zündabstände klingt der Twin auch richtig gut, ohne unanständig zu sein.

Mit 220 Kilogramm ist die F 900 XR leicht genug, um sich auch von weniger erfahrenen Piloten problemlos beherrschen zu lassen. Und obwohl sich auf ihr gross gewachsene Männer sehr wohl fühlen, eignet sich das Adventure-Bike auch für kleinere Fahrerinnen und Fahrer, zumal BMW ein breites Angebot an niedrigeren und höheren Sitzbänken – von 77,5 bis 87 Zentimeter – bereithält. Dank der guten Sitzposition mit aufrechtem Oberkörper, der vorteilhaften Gewichtsverteilung und der passenden Lenkerbreite fällt das Einlenken in Kurven und das sportliche Durchwedeln kurvenreicher Strecken mit der neuen F 900 XR leicht.

Auch die F 900 XR verfügt über das aktuelle Farb-TFT-Display von BMW als zentrale Informationsquelle im Cockpit. Die Anzeige ist wie gewohnt übersichtlich, die Geschwindigkeit jederzeit leicht ablesbar. Weitere Informationen können zusätzlich im Display angezeigt werden, wobei man den Anzeigemodus nicht unbedingt in schnellen Kurvenkombinationen wechseln sollte. Aber mit ein wenig Routine ist das am Lenkerteil verbaute Drehrad zur Einstellung gut bedienbar. Ergonomie und Fahrkomfort sind seit Jahren traditionelle Stärken von BMW-Bikes, da macht die F 900 XR keine Ausnahme: Die Sitzposition ist top, das Windschild ist locker einhändig zu verstellen und bietet einen guten Schutz vor Wind und Wetter. So ausgerüstet, lassen sich auch lange Strecken komfortabel zurücklegen. Aber wer mit der neusten BMW das Abenteuer am Mittelmeer sucht, muss sich bewusst sein, dass die Tankwarnleuchte nach etwa 250 Kilometern zur Pause zwingt. Was im Auto nervt, macht auf dem Motorrad Sinn – denn regelmässige Pausen auf langen Strecken schärfen auch die Aufmerksamkeit des Fahrers.