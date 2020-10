Dies genehmigte der Regierungsrat am Dienstag.

Für die Beseitigung von Exkrementen und Erbrochenem in Basler Trams und Bussen sowie an den Haltestellen erhält das Putzpersonal nun eine Sonderprämie von 20 Franken.

Für die Beseitigung von Exkrementen und Erbrochenem in Basler Trams und Bussen sowie an den Haltestellen erhalten die von den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) beauftragten Mitarbeitenden künftig eine einmalige Zulage pro Reinigungseinsatz in Höhe von 20 Franken.