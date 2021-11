Mit seinen Kindern – Fürst Albert besucht den Europapark

Doch Charlène (43) wird ihre Familie bald wieder in die Arme schliessen können. Insbesondere ihre Zwillinge Gabriella und Jacques (6) würden ihr sehr fehlen, wie sie kürzlich in einem Interview verriet.

Das deutsche Städtchen Rust hatte am vergangenen Wochenende hohen Besuch: Fürst Albert II. fuhr samt den sechsjährigen Zwillingen in den Europapark. Die Königsfamilie ist der persönlichen Einladung von Parkbesitzer Roland Mack (67) gefolgt. Der Fürst und Mack kennen sich nämlich noch aus seiner Zeit als Jury-Mitglied des berühmten monegassischen Zirkusfestivals. Fotos auf dem Instagram-Account des 63-Jährigen lassen erahnen, wie viel Spass die Kinder während des Ausflugs mit ihrem Papa hatten.

Nur eine fehlt beim Familienausflug im Freizeitpark: Mama Charlène. Seit März mussten die Zwillinge beinahe gänzlich ohne ihre Mutter auskommen. Lediglich zweimal konnten die beiden Sechsjährigen sie in die Arme schliessen, denn die Royal kämpft noch immer mit gesundheitlichen Problemen und sitzt deshalb in ihrer Heimat, Südafrika, fest. Wegen einer Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung musste die 43-Jährige sogar ins Spital.

Charlène wird bald zurück sein

Seit Monaten sorgt der Langzeitaufenthalt von Fürstin Charlène für Spekulationen um eine mögliche Trennung von Fürst Albert. Die ehemalige Profi-Schwimmerin beteuerte in Interviews allerdings immer wieder, wie sehr sie ihren Gatten und vor allem auch die Kinder vermisse. Auch der 63-Jährige bestritt in diversen Statements die anhaltenden Gerüchte um eine Ehekrise. Zuletzt verkündete er in einem Interview mit dem «People»-Magazin, dass seine Frau sehr bald, noch vor dem Nationalfeiertag von Monaco, am 19. November zurück sein werde.