Fürst Albert gibt ein umfassendes Update zu Charlène – Sie ist wieder nicht in Monaco

Am 8. November ist die Fürstin von Monaco sicher in der Heimat gelandet.

Über sechs Monate verbrachte Fürstin Charlène von Monaco wegen gesundheitlicher Probleme in Südafrika. Am 8. November war es dann so weit: Die 43-Jährige konnte ihren Mann, Fürst Albert II (63) und ihre Zwillinge Gabriella und Jacques (6) wieder in die Arme schliessen. Doch die Sorgen der Monegassinnen und Monegassen werden nicht weniger. Denn Charlene wird nicht an Monacos Nationalfeiertag teilnehmen und der Palast macht ein Geheimnis daraus, wo sie sich aufhält.