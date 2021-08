Fürst Albert gibt Update zu Charlènes vierstündiger Operation

Seit März hält sich Charlène in Südafrika auf, weil sie aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht reisen darf.

Ihr Mann, Fürst Albert, gab in einem Statement bekannt, dass sie sich nach der vierstündigen Operation nun erhole.

Fürstin Charlène musste sich am Freitag erneut operieren lassen. Die 43-Jährige hat eine schwere Entzündung im Hals-Nasen-Ohren-Bereich.

Seit Monaten ist Fürstin Charlène in Südafrika, weil sie wegen einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion nicht fliegen darf.

Geplant war ein Aufenthalt von zwölf Tagen, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Doch daraus wurden unfreiwillig mehrere Monate. Seit März hält sich Fürstin Charlène mittlerweile in ihrer Heimat Südafrika auf. Aufgrund einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Entzündung ist es der 43-Jährigen nicht erlaubt, zurück nach Monaco zu fliegen. Am Freitag musste sich die Fürstin sogar ein zweites Mal operieren lassen , den genauen Grund verriet der Palast nicht.

Vier Stunden dauerte der Eingriff unter Vollnarkose, wie das Fürstentum laut « Bild » in einem Statement mitteilte. Dieser sei gut verlaufen, heisst es. Und ihr Ehemann Fürst Albert fügte liebevoll hinzu: «Fürstin Charlène erholt sich und wir denken voller Zärtlichkeit an sie.» Der 63-Jährige wird mit den gemeinsamen Kindern auch nach Afrika fliegen, um ihr bei der Genesung beizustehen.

Harte Zeit für die Fürsten-Familie

«Fürst Albert, ihr Ehemann, und ihre Kinder, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, werden sie während ihrer Erholungszeit begleiten», so der Hof. Wann genau, ist nicht bekannt. Für die Fürsten-Familie sei die Situation gerade nicht einfach, gestand Charlène erst kürzlich in einem Interview mit dem Sender «South Africa Radio 702».

Zwar reiste Albert im Juni gemeinsam mit den Zwillingen in die Heimat seiner Ehefrau, dennoch war die Familie noch nie so lange voneinander getrennt. «Das ist die längste Zeit, die ich tatsächlich je von Europa und meinen Kindern getrennt war.» Sie sei «sehr traurig, dass ich während des Sommers nicht bei meinen Kindern in Europa sein kann». Allerdings würde sie die beiden täglich über Videotelefonie sehen.