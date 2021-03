Er findet, dass das Paar seine Probleme mit dem britischen Königshaus hätte privat halten sollen. «Das war kein angebrachtes Forum für diese Art von Diskussionen», so Fürst Albert gegenüber dem Sender BBC World News.

Fürst Albert von Monaco äusserte sich am Donnerstag zum medienwirksamen Interview von Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (67). In einem Gespräch mit dem TV-Sender BBC World News sprach sich Fürst Albert gegen die Art und Weise aus, wie das Paar seine Probleme mit dem britischen Königshaus öffentlich diskutierte.

