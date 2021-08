Fürst Albert liess Charlène nach fünf Tagen wieder alleine

In Monaco fragt man sich seit Monaten: Wie ist wirklich die Stimmung hinter den fürstlichen Palastmauern?

Lediglich fünf Tage verbrachte der 63-Jährige bei seiner Frau. Mittlerweile ist er mit den Kindern wieder in Monaco – ohne Charlène.

Nach einer HNO-Infektion und zwei Operationen darf Fürstin Charlène (43) nicht fliegen. Daher sitzt sie seit Monaten in Südafrika fest.

In Südafrika wollte sich Fürstin Charlène gegen Nashornwilderei einsetzen . Doch eine Komplikation nach einer HNO-Operation und anschliessendem Infekt machen eine Reise zurück nach Monaco unmöglich. Seit Mai sitzt die 43-Jährige daher in ihrer einstigen Heimat fest – und zwar ohne ihre Familie. Letzte Woche kam dann allerdings die Erlösung: Auf Instagram veröffentlichte der monegassische Hof Fotos von Fürst Albert (63) und den gemeinsamen Kinder Jacques und Gabriella (beide 6) während eines Besuches bei Charlène.

Lange dauerte das Wiedersehen allerdings nicht an: Bereits nach fünf Tagen reiste der 63-Jährige wieder zurück. Am 26. August wurde er gesichtet, wie er mit einem Privat-Helikopter im Héliport de Monaco landete. Mit an Bord: die 6-jährigen Zwillinge, nicht aber Charlène. Trotz der langen Trennung von seiner Frau wollte Albert nämlich auf einen ganz bestimmten Tag nicht verzichten.