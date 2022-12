Fürstin Charlène strahlt wieder – Fürst Albert schwärmt von ihr

Jacques, Gabriella und Albert seien laut «Bunte» ein wichtiger Bestandteil ihrer Behandlung. So sollen die drei öfters bei Charlène vorbeigeschaut haben.

Wegen gesundheitlicher Probleme musste sie monatelang von ihren Liebsten getrennt leben und befand sich in Behandlung.

Fürst Albert spricht nun in einem privaten Interview über das «sehr harte Jahr» und betont, wie stolz er auf seine Frau ist. Gleichzeitig wird die traditionelle Weihnachtskarte der monegassischen Royals veröffentlicht.

Hinter Fürstin Charlène liegt eine schwierige Zeit, in der sie diverse Rückschläge verkraften musste.

Die monegassische Fürstenfamilie strahlt um die Wette – allen voran die achtjährigen Zwillinge Jacques und Gabrielle. Auf der diesjährigen Weihnachtskarte, die auf Instagram veröffentlicht wurde, zeigen sich die Royals vor einem üppig geschmückten Weihnachtsbaum und vor allem: endlich wieder vereint. Dass dies nicht selbstverständlich ist, mussten sie im vergangenen Jahr schmerzlich feststellen, als Fürstin Charlène aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden die Festtage nicht zu Hause mit ihren Liebsten verbringen konnte . Stattdessen befand sie sich allein in einer Klinik – womöglich in der Schweiz – und erholte sich von ihren seelischen sowie körperlichen Strapazen .

«Es ist toll: Wir sind zurück neben dem Baum!», meint Fürst Albert in einem Interview mit «People» und spielt dabei auf die Karte aus dem letzten Jahr an, welche die vier lediglich gemalt zeigt. Gleichzeitig veröffentlicht das Magazin den aktuellen Text der Festtagsgrüsse: «Meine Familie schliesst sich mir an und wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein frohes Jahr 2023.»