Fürst Albert soll Charlène ihr Auto weggenommen haben

An der Seite von Fürst Albert (64) und den Zwillingen Jacques und Gabriella (beide 7) feierte Fürstin Charlène erst kürzlich ihr öffentliches Comeback.

Ohne ihren Range Rover sitzt die Fürstin quasi in ihrer Sommerresidenz fest.

Fürstin Charlène ist nach ihrem Aufenthalt in einer Schweizer Klinik zurück in Monaco. Dort wohnt sie jedoch nicht zusammen mit ihrem Mann, Fürst Albert (64), und ihren Zwillingen Jacques und Gabriella (beide 7). Während die Familie im Grimaldi Palast wohnt, lebt sie in der Villa «Roc Angel», der Sommerresidenz der Grimaldis. Umso mehr ist die Fürstin auf ihren Range Rover angewiesen. Doch nun soll Fürst Albert seiner Gattin das Auto weggenommen und ihr das Autofahren verboten haben, wie die italienische Zeitschrift «Milleunadonna» berichtet.