Fürst Albert und Charlène zeigen sich nach Wochen wieder als Familie

Die monegassische Fürstenfamilie hat sich zur Johannisnacht auf dem Balkon des Palastes in Monte-Carlo gezeigt. Albert II. (65) und seine Frau Charlène (45) winkten dem Volk gemeinsam mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella (8) zu.

Der Auftritt erfolgte am 23. Juni – genau zum 13. Verlobungstag des Paares. Und bald steht schon der nächste Ehrentag an: Am 1. Juli haben Albert und Charlène ihren zwölften Hochzeitstag. Bei ihrem jüngsten Termin begutachtete die Familie die Vorbereitungen für den Johannistag am 24. Juni. Das Fürstenpaar stand auf dem Balkon hinter den Kindern, die Fürstin hinter ihrem Sohn, der Fürst hinter seiner Tochter. Charlène trug eine helle Bluse, Gabriella ein weisses Spitzenkleid. Albert und Jacques waren in dunklen Anzügen zu sehen.

Einzelauftritte sorgen für Spekulationen zu Eheproblemen

Es ist der erste gemeinsame Auftritt des Fürstenpaares mit beiden Kindern seit einigen Wochen gewesen. Im Juni absolvierten beide mehrere Solo-Termine. So besuchte Albert allein die Preisverleihung des pädagogischen Wettbewerbs «Oceano pour Tous» im Ozeanografischen Museum Monacos. Auch beim Konzert zum 100. Geburtstag von Fürst Rainier III. (1923-2005) am 14. Juni kam er ohne seine Frau. Sie hingegen zeigte sich gut gelaunt bei Veranstaltungen der Water Safety Days. Am 20. Juni besuchte Charlène allein das 62. Monte-Carlo TV-Festival. Solche getrennten Auftritte sorgen seit Jahren immer wieder für Gerüchte um Eheprobleme.

So kamen die Spekulationen erst vor kurzem wieder auf. Charlène liess sich am 65. Geburtstag ihres Gatten Mitte März nicht mit ihm blicken. Lediglich die zwei gemeinsamen Kinder traten mit Albert auf dem Balkon vor das Volk. Das französische Magazin «Royauté» schrieb daraufhin, dass das Paar bereits im Scheidungsprozess sei. In einem seltenen Statement äusserte sich schliesslich der Palast zur Ehe des Fürstenpaares. Sie dementierten die «böswilligen Gerüchte». Diese seien komplett unbegründet, hiess es.

Charlène belasten die Gerüchte

Charlène sprach zuletzt vergangenen Mai an der Fashion Week Monaco über ihre Beziehung. «Ich finde es bedauerlich, dass einige Medien solche Gerüchte über mein Leben und meine Ehe verbreiten», meinte sie damals gegenüber dem «Monaco-Matin». «Wie jeder andere sind wir Menschen und wie jeder andere Mensch haben wir Emotionen und Schwächen, nur, dass unsere Familie in den Medien zur Schau gestellt wird und jede noch so kleine Schwäche weitergegeben wird», fügte sie an. Die «bösartigen Artikel» seien auch immer wieder Thema in den Gesprächen mit Albert. «Er hat alles getan, um mich und unsere Kinder zu schützen», so die ehemalige Schwimmerin.

Charlène und Albert lernten sich im Jahr 2000 kennen. Rund sechs Jahre später machten sie ihre Beziehung offiziell. Die Südafrikanerin begleitete den damaligen Erbprinzen zur Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele und dem Formel-1-Grand-Prix in Monaco. 2011 heiratete das Paar und drei Jahre später krönten die Zwillinge Jacques und Gabriella von Monaco ihre Liebe. Albert ist seit dem Tod seines Vaters im April 2005 der regierende Fürst von Monaco und Oberhaupt der Familie Grimaldi.