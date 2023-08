Charlène und Albert sollen nur noch ein «zeremonielles Paar» sein

Immer seltener zeigten sich Fürst Albert II. (65) und seine Frau Charlène (45) gemeinsam in der Öffentlichkeit. An ihrem 13. Verlobungstag im Juni traten sie mit den Kindern vors monegassische Volk.

So heisst es laut einem Insider, dass dem Paar mit dieser Konstellation ein Gleichgewicht ermöglicht werde und sie sich abwechselnd um die Kinder kümmern würden. «Sie sind zwar noch zusammen, aber jeder ist für sich», wird die Quelle weiter zitiert. Während sich Albert in Monaco aufhält, soll sich seine Frau in die Schweiz zurückgezogen haben und auch die Kinder Gabriella und Jacques (8) dort oft zu sich nehmen. Zu offiziellen Anlässen liesse sie sich weiterhin an der Côte d’Azur blicken.