Klinikaufenthalt – Fürstin Charlène feiert Weihnachten nicht zu Hause

Die Familie durchläuft aktuell eine schwere Zeit. Fürstin Charlène hält sich gerade in einer Klinik ausserhalb von Monaco auf, um sich wegen psychischer und physischer Probleme behandeln zu lassen.

In einem Statement des Palastes gibt Fürst Albert bekannt, dass er und die Kinder die 43-Jährige aber besuchen werden.

Fürstin Charlène befindet sich weiterhin in Behandlung.

Wie Prinz Albert (63) in einem offiziellen Statement mitteilt, wird seine Frau und Mutter der beiden gemeinsamen Kinder über die Feiertage nicht nach Monaco zurückkehren. Er und die Zwillinge werden Charlène aber besuchen.

In der Mitteilung des Palastes heisst es weiter: «Ihre Hoheit Fürstin Charlène erholt sich auf zufriedenstellende und beruhigende Weise, auch wenn es noch einige Monate dauern kann, bis ihre Gesundheit wieder vollständig hergestellt ist». Wo sich die 43-Jährige aufhält, ist nach wie vor nicht bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass sie sich in einer Luxus-Klinik in der Schweiz behandeln lässt. Warum die Fürstin sich behandeln lässt, ist nicht bekannt.