Fürstin Charlène folgt lieber Promis als ihrer Familie auf Instagram

Auf dem offiziellen Instagram-Account Palais Princier de Monaco gewährt die monegassische Fürsten-Familie regelmässig Einblick in ihre Arbeit und ihr Privatleben. Mehr als 10’000 Followerinnen und Follower verzeichnet der Account mittlerweile. Doch sieht man sich die Abonnentinnen- und Abonnenten-Liste genau an, fällt auf: Fürstin Charlène zählt nicht dazu.

So schenkte sie etwa Sängerin Taylor Swift (31) und Sänger Lenny Kravitz (57), den Rappern Kanye West (44) und 50 Cent (46), Model Bella Hadid (24) sowie den Schauspielenden Reese Witherspoon (45), Jason Mamoa (42) und Kate Hudson (42) ein Like. Ebenso finden sich einige Sportler in ihrer Abo-Liste – insbesondere Formel-1-Fahrer wie Lewis Hamilton (36) und Max Verstappen (24). Plus: Obwohl sie scheinbar kein Interesse am Leben ihrer eigenen royalen Familie hat, scheint sie der offizielle Account von Herzogin Kate (39) und Prinz William (39) zu faszinieren.