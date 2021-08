Fürstin Charlène kehrt erst im Oktober nach Monaco zurück

Seit Mai verweilt Fürstin Charlène in Südafrika. Wie der Fürstenpalast in Monaco in einem offiziellen Statement mitteilte, hat sich die 43-Jährige eine Hals-Nasen-Ohren-Infektion zugezogen und könne aufgrund dieser momentan nicht reisen. Viel länger als ursprünglich geplant ist sie daher von ihren Kindern Gabriella (6) und Jacques (6) sowie ihrem Ehemann Albert getrennt. Und an dieser Situation dürfte sich in der nächsten Zeit auch nichts ändern.