Fürstin Charlène zeigt sich ohne Ehering in Mailand

Fürstin Charlène trat am Geburtstag ihres Gatten nicht mit ihm vors Volk und befeuerte damit erneut Scheidungsgerüchte. In einem seltenen Statement äusserte sich der Palast zur Ehe des Fürstenpaares. Es dementiert die «böswilligen Gerüchte», die vom französischen Magazin «Royauté» gestreut wurden. Diese seien komplett unbegründet, hiess es. In einer offiziellen Mitteilung über den Geburtstag des Fürsten teilte der Palast mit, dass er «mit seiner Frau, Fürstin Charlène, und ihren Kindern, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, im Kreis der Familie» zu Mittag ass.



Nun wurde die 45-Jährige in Mailand in legerer Kleidung und ohne Make-up gesichtet. Was aber besonders auffällt: Sie trug weder ihren Ehering aus Weissgold, noch ihren dreikarätigen Verlobungsring. Das dürfte die Spekulationen über ein mögliches Ende ihrer Ehe weiter anheizen.