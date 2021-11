Fürstin Charlène schwänzt den Nationalfeiertag von Monaco

Am 8. November ist die Fürstin von Monaco sicher in der Heimat gelandet.

Über sechs Monate verbrachte Fürstin Charlène in Südafrika. Ein schwerer Hals-Nasen-Ohren-Infekt und komplizierte Operationen liessen einen Rückflug zu ihrem Mann, Fürst Albert II (63), und ihren Zwillingen Gabriella und Jacques (6) nicht zu. Letzte Woche trat sie dann endlich die Heimreise nach Monaco an, doch ein gesundheitliches Aufatmen scheint es dennoch nicht zu geben.

Wie der Palais Princier am Dienstag mitteilte, wird die 43-Jährige am Freitag, den 19. November, nicht an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag teilnehmen. So heisst es in der Erklärung: «Ihre Durchlauchten Hoheiten haben beide entschieden, dass eine Zeit der Ruhe und Erholung notwendig ist, um die beste Genesung für die Gesundheit von Fürstin Charlène zu gewährleisten.»