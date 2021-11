Endlich nach Hause – Fürstin Charlène sitzt im Flugzeug zurück nach Monaco

Nun wird sie in den nächsten Stunden in Monaco erwartet.

Ende Oktober wurde bekannt gegeben, dass Fürstin Charlène von Monaco heimkehren kann. Nun ist es so weit: Wie die «Bild» berichtet, hat die gebürtige Südafrikanerin am Sonntagabend ihre Rückreise angetreten. Kurz vor 23 Uhr soll sie den Privatjet, der zuvor von Monaco nach Durban geschickt worden war, betreten haben. Eine Sprecherin bestätigt gegenüber der Zeitung: «Die Prinzessin ist gut gelaunt und freut sich auf die Heimkehr.»

Der Langzeitaufenthalt von Charlène in Südafrika hatte in den sozialen Medien Spekulationen zu einer möglichen Trennung von Fürst Albert II. sowie zu einer möglichen Rückkehr der Fürstin in ihre alte Heimat genährt. Die ehemalige Profi-Schwimmerin beteuerte dagegen immer wieder in Interviews, wie sehr sie ihren Gatten und vor allem auch die Kinder vermisse.