Fürstin Charlène von Monaco soll für einen Kurztrip nach Bern reisen

Nach ihrer Rückkehr nach Monaco soll Fürstin Charlène erneut in den Flieger steigen – und zwar Richtung Bern. (Archivbild)

Wie «Bild» allerdings berichtet, soll Charlène jetzt erneut in die Schweiz reisen – und zwar für einen Kurztrip nach Bern.

Wann sie wieder an der Seite ihres Mannes, Fürst Albert (64), Termine wahrnehmen wird, ist unklar.

Vier Monate lang liess sich die 43-Jährige in einer Schweizer Klinik aufgrund psychischer und physischer Probleme behandeln.

Erst sass Fürstin Charlène mehr als ein halbes Jahr in Südafrika fest, dann begab sie sich aufgrund «körperlicher und emotionaler Erschöpfung», wie Fürst Albert im Februar der französischen Zeitung « Paris Match » erklärte. Rasch machten Gerüchte um einen Aufenthalt in einer Schweizer Privatklinik die Runde. Letzte Woche gab es schliesslich die langersehnte Wiedervereinigung mit ihrer Familie. Die 43-Jährige kehrte nach vier Monaten Behandlung zurück nach Monaco. Nun soll sie allerdings erneut ihre Koffer packen und einen Flieger besteigen – Richtung Bern!

Das schreibt zumindest « Bild ». Die monegassische Fürstin soll demnach einen Kurztrip in die Schweizer Bundeshauptstadt machen. Einen Grund für die Reise gibt die deutsche Zeitung nicht an. Es wäre allerdings denkbar, dass es sich bei ihrem Besuch um eine ärztliche Nachbesprechung handelt.

Charlène müsse sich «vollständig erholen»

Was jedoch feststeht: Charlène scheint wieder fliegen zu dürfen. Wegen einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion im vergangenen Jahr gaben ihr die Ärztinnen und Ärzte die Anweisung, «nicht zu fliegen, weil ich den Druck in meinen Ohren oberhalb von 6000 Metern Höhe nicht ausgleichen könnte», wie sie im Interview mit « News 24 » im Sommer 2021 erklärte.

Nach diversen Behandlungen ausserhalb Monacos kehrte die Mutter der Zwillinge Jacques und Gabriella (7) Mitte März ins Fürstentum zurück. Ihre Genesung solle nach Absprache mit den verantwortlichen Medizinerinnen und Medizinern an der Seite ihres Mannes und ihrer Kinder stattfinden. Das teilte der Fürstenpalast in einem Statement mit. Weiter hiess es, dass sich Charlène in den kommenden Wochen noch «vollständig erholen» müsse, bevor sie ihre offiziellen Aufgaben nach und nach wieder aufnehme.