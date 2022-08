Fürstin Charlène spricht über die «schmerzhaftesten» Tage ihres Lebens

Die vergangenen anderthalb Jahre im Leben von Fürstin Charlène waren turbulent. Aus einer harmlosen Reise in ihre Heimat Südafrika entwickelte sich für die monegassische Royal eine qualvolle Odyssee. Die 41-Jährige erkrankte im März 2021 an einem schweren Hals-Nasen-Ohren-Infekt, musste mehrfach operiert werden und durfte lange nicht zu ihrer Familie nach Monaco zurückreisen.

Charlènes schmerzhafter Weg zurück

Seit März 2022 hält sich Charlène wieder im Fürstentum an der Côte d’Azur auf. Im Mai zeigte sie sich schliesslich erstmals in der Öffentlichkeit und nimmt seither immer wieder offizielle Termine wahr. Immer mehr kämpft sich die Frau von Fürst Albert in ihr altes Leben zurück. Doch einfach ist es nicht, wie sie in einem ehrlichen Interview mit dem südafrikanischen «You»-Magazin offenbart.