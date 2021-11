Eine Timeline ihrer Erkrankung – Fürstin Charlène ist nach ihren Operationen «fast gestorben»

Bei all den Nachrichten rund um ihre Genesung verliert man schnell den Überblick. Daher gibts nun die Timeline zu ihrer Krankheitsgeschichte oben in der Bildstrecke.

Derzeit soll sie sich Gerüchten zufolge in einer Klinik in Zürich behandeln lassen.

«Sie wäre fast gestorben», berichtet eine nicht namentlich genannte Quelle gegenüber «Page Six». Aufgrund der zahlreichen Eingriffe wegen des HNO-Infekts soll sie an «schweren Nebenhöhlen- und Schluckproblemen» gelitten haben. «Sie konnte seit über sechs Monaten keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen. Flüssigkeiten nahm sie nur durch einen Strohhalm auf, also verlor sie fast die Hälfte ihres Körpergewichts», so der Insider weiter.