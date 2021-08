Liechtenstein - Fürstin Marie erleidet Schlaganfall

Am Donnerstag teilte das Fürstenhaus mit, dass sich Fürstin Marie von und zu Liechtenstein in Spitalpflege befindet. «Das Fürstenhaus bedauert mitteilen zu müssen, dass I.D. die Fürstin gestern einen Schlaganfall erlitten hat», hiess es in einer Mitteilung. «Die Fürstliche Familie bittet um Verständnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte dazu erteilt werden», heisst es weiter. Das I.D. steht für «Ihre Durchlaucht». Der Begriff stammt von strahlend, hell leuchtend und wird zur Anrede von adligen wie Prinzen oder Fürstinnen verwendet.

Engagement für das Rote Kreuz

Fürstin Marie wohnt normalerweise mit ihrem Gatten und der Familie des Erbprinzen Alois im Schloss Vaduz in Vaduz FL. Vor ihrer Verlobung mit Fürst Hans-Adam II arbeitete die diplomierte Gebrauchsgrafikerin in einer Druckerei in Dachau (D). In den letzten Jahren hat sich die Fürstin vermehrt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zuvor engagierte sie sich für soziale Anliegen. Sie ist Ehrenpräsidentin des Liechtensteinischen Roten Kreuzes, welchem sie 20 Jahre vorgestanden hatte. Während vieler Jahre war sie auch Präsidentin des Heilpädagogischen Zentrums des Fürstentums Liechtenstein.