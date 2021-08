Land in Trauer - Fürstin Marie von und zu Liechtenstein ist gestorben

Eine Person begutachtet im Frühling 2003 in Vaduz eine Postkarte, auf welcher das fürstliche Ehepaar zu sehen ist

Fürstin Marie und Fürst Hans-Adam II (links) mit Erbprinz Alois (rechts) beim öffentlichen Auftritt anlässlich des Staatsfeiertages, der jeweils am 15. August gefeiert wird.

Fürstin Marie ist am Samstag im Beisein ihrer Familie verstorben.

Fürstin Marie, die Gattin von Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein ist am Samstag um 16:43 Uhr im Beisein ihrer Familien im Spital in Grabs verstorben. Durch einen Schlaganfall am 18. August hatte sich ihr Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert.