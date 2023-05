Roman Kostomarow: Olympiasieger meldet sich zurück

«Viele Schwierigkeiten liegen noch vor mir, aber ich hoffe, dass ich alles bewältigen werde», schreibt Roman Kostomarow auf Instagram und bedankt sich bei all denen, die an ihn geglaubt haben. Es ist dies das erste Mal, dass sich der frühere russische Eiskunstläufer öffentlich zu Wort meldet, nachdem er erst im März aus dem Koma erwachte.

Der 46-Jährige sprang dem Tod nur knapp von der Schippe und schreibt in seinem Insta-Post, dass ihn seine Ärzte «aus der anderen Welt geholt haben». In der Tat musste Kostomarow in den letzten Monaten gleich mehrere Rückschläge verkraften.

Mehrere Amputationen retteten sein Leben

Warten auf Fuss-Prothesen

In der letzten Zeit kursierten auch Gerüchte, wonach der frühere Spitzensportler für die Erstellung seiner Prothesen in eine Spezial-Klinik nach Deutschland reisen solle. In russischen Medien wird diese Meldung aber mit Berufung auf eine Quelle aus Kostomarows Umfeld dementiert. Demnach soll seine Rehabilitation vollständig in Russland stattfinden. Dabei ist ihm auch die Unterstützung seiner Ehefrau gewiss, die sich laut «woman.ru» als Krankenpflegerin verkleidete, um ihren Gatten im Spital unauffällig besuchen zu können.