Bestechungsskandal : «Full House»-Schauspielerin Lori Loughlin aus dem Gefängnis entlassen

Die US-Schauspielerin Lori Loughlin ist nach zwei Monaten Gefängnis wieder auf freiem Fuss. «Aunt Becky» und ihr Mann hatten eine halbe Million US-Dollar bezahlt, damit ihre beiden Töchter an einer Elite-Universität aufgenommen werden.

Sie wollten damit erreichen, dass ihre beiden Töchter an einer US-Elite-Universität aufgenommen werden.

Loughlin und ihr Mann hatten Bestechungsgelder in der Höhe von fast einer halben Million US-Dollar bezahlt.

Im Bestechungsskandal waren zahlreiche Prominente involviert, die für die Aufnahme ihrer Kinder an Elite-Universitäten grosse Summen bezahlten.

US-Schauspielerin Lori Loughlin («Full House») hat eine zweimonatige Haftstrafe wegen ihrer Rolle in einem Hochschul-Betrugsskandal verbüsst und ist wieder auf freiem Fuss. Nach Angaben der Bundesgefängnisbehörde vom Montag wurde sie aus der Haftanstalt im kalifornischen Dublin entlassen. Ihr Mann, Designer Mossimo Giannulli, war im Zusammenhang mit dem Betrugsskandal zu fünf Monaten Haft verurteilt worden. Er verbüsst seine Strafe in einem Gefängnis bei Santa Barbara und soll nach Behördenangaben am 17. April entlassen werden.