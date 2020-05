Birsfelden BL

Fund von Hundekadaver im Rhein erschüttert Gemeinde

Eine Frau machte am Donnerstagmittag mit einem Freund einen schockierenden Fund: Aus dem Rhein holten sie einen toten Hund. Sie ist sich sicher, dass er misshandelt wurde und hofft durch Facebook den Täter zu finden.

Am Donnerstagmittag hat eine junge Frau einen toten Hund im Rhein entdeckt. Mit Hilfe eines Freundes konnte sie das Tier beim Kraftwerk bei der Schleuse in Birsfelden BL aus dem Fluss holen.

Der Schock über den Fund sitzt tief, auf Facebook berichtet die Frau fassungslos über den Vorfall: «Ich kann nicht in Worte fassen, was ich fühle!», schreibt sie entsetzt. Sie ist sich sicher, dass der Hund, auf dessen Körper blaue Flecken zu sehen sind, absichtlich totgeschlagen und anschliessend im Rhein entsorgt wurde.

In ihrem Facebook-Post bittet die Frau ausdrücklich darum, den Beitrag zu teilen, «um herauszufinden, wer so etwas gemacht hat.» Sie hoffe sehr, dass der Täter geschnappt werde. Nicht einmal 24 Stunden nach der Veröffentlichung dieses Textes, wurde der Beitrag bereits fast 8000 mal geteilt, in rund 540 Kommentaren pflichten ihr viele Facebook-Nutzer zu, sprechen sich über ihren Schock und den Hass zur Tierquälerei aus. «Wie kann man einem Tier bloss so etwas antun», meint eine Facebook-Nutzerin traurig. Ein anderer meint wütend: «Dem, der das gemacht hat, sollte man genau das gleiche antun!»