Oben-ohne-Baden: Tamara Funiciello fordert, dass Frauen ohne Oberteil baden dürfen

Oben-ohne in Schweizer Badis

1978 erlaubte Bern als erste Schweizer Stadt, «das ganze oder teilweise Entblössen der weiblichen Brüste in öffentlichen Badeanstalten» – andere Städte zogen später nach. Ob in öffentlichen Badis die Benutzerordnung das «Blütteln» verbiete ist Sache jedes Betreibers, so Martin Enz, Verband Hallen- und Freibäder (VHF). Sonnenbaden ohne Oberteil werde in einigen Anlagen in speziellen Bereichen auch offiziell toleriert. Generell gebe es in der Schweiz kein Gesetz, das das Herumlaufen ohne Kleider in Badeanlagen verbietet. Die Nacktheit dürfe allerdings von anderen Personen nicht als anstössig empfunden werden. Was als anstössig respektive «unanständig» gilt und was nicht, sei von den Bädern unterschiedlich geregelt, so Enz.