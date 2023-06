Touristen-U-Boot vermisst : «Funkabbruch ist kein gutes Zeichen» – Schweizer U-Boot-Pilot ordnet ein

Herr Epelbaum, wie kann ein U-Boot verschwinden?

Was sind die Schwierigkeiten bei der Suche?

U-Boote sind mit mehreren Ortungssendern ausgestattet. Sobald der Empfang wiederhergestellt ist, wird das U-Boot also wieder auf dem Radar auftauchen. Zudem legen touristische U-Boote grundsätzlich keine langen Distanzen unter Wasser zurück. Der Radius, in dem sich das vermisste U-Boot befindet, ist also relativ klein.