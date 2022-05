Bauchketten und Body Chains: Funkelnde Ketten setzen jetzt die Taille in Szene

Ketten für Bauch und Körper

2000er-Vibes à la Hollywood

Bauchketten: Mit Tradition in die High Fashion

Schon längst vor der Jahrtausendwende schmückten Ketten Bäuche und Hüften. Die Geschichte des Accessoires geht mehrere Hundert Jahre zurück und bereits im alten Ägypten soll es Bauchketten gegeben haben. Gerade in Gebieten wie Indien und Afrika sind Bauchketten auch kulturell verankert. In gewissen Gegenden von Indien wird das Schmuckstück auch von Männern getragen. Über die letzten Jahrzehnte hat sich die Bauchkette oder Bodychain aber je länger je mehr in der westlichen Modeszene breitgemacht und ist nun ein beliebtes Accessoire, auch in der High Fashion.