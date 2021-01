Es hatte zuletzt massiv an Höhe verloren.

Ein Flugzeug in Indonesien hat kurz nach dem Start den Funkkontakt mit dem Flughafen verloren, wie lokale Medien berichten. Es verschwand über dem Meer vom Radar. Zuvor hatte es innerhalb von einer Minute rund 3000 Meter an Höhe verloren. An Bord sollen sich 62 Personen befinden.