Funkstille mit Familie: «18 Jahre auf ein ‹hab dich lieb› warten zu müssen, ist zu lang»

Auch in der 20-Minuten-Community gibt es Leute, die den Kontakt zur Familie abgebrochen haben.

«Aber es ist doch deine Familie …» – dieses Argument gilt nicht, zumindest wenn man die Generation Z fragt. Auf Tiktok finden sich unter dem Hashtag «toxicfamily» über zwei Milliarden Aufrufe. Die meisten Videos zeigen junge Leute, die ihre familiäre Situation beschreiben und erzählen, wieso es in ihrem Fall besser ist, keinen Kontakt zur Familie zu pflegen.

Selten ist der Kontaktabbruch nicht, denn wie eine Studie von Karl Pillemer, Professor an der Cornell University, zeigt, haben 27 Prozent der 1300 Befragten angegeben, keinen Kontakt mehr zur Familie zu haben, um sich zu schützen. Auch unter der 20-Minuten-Community gibt es Leserinnen und Leser, die mit ihrer Familie gebrochen haben. Die beiden 22-jährigen Timo* und Mona* gehören zur Gen Z. Beide meiden ihre Familien, damit sie «heilen» können, wie sie sagen.

«Mein Erzeuger hat den Namen ‹Vater› nicht verdient»

Die 22-jährige Mona* hat seit vier Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Erzeuger, wie sie ihn nennt. Mit ihrer Mutter hatte sie auch jahrelang gebrochen, nun gibt es sporadischen Kontakt. Wie Familie fühle es sich aber nicht an, wie die Zürcherin erzählt: «In meinen Augen habe ich keine Eltern. Es hat schon früh angefangen, doch gesehen habe ich es erst sehr spät. Wir reden von Kindsvernachlässigung, mentaler Gewalt, Mobbing. Grösstenteils vonseiten meines Erzeugers, den Namen ‹Vater› hat er nicht verdient. Damals wollte ich es nicht wahrhaben, weil ich dachte, dass ein Kind zur Familie gehört. Mit 17 wurde mir dann klar, dass ich nicht weiter an den Menschen festhalten kann, die für mein Leid zuständig waren. Es war eine Entscheidung, die plötzlich fiel. Ich musste den Ballast loswerden und heilen. Und das ging nicht, wenn mein Erzeuger und meine Mutter weiter Teil meines Lebens waren. Also habe ich meine Nummer gewechselt und bin weit weggezogen. Zum ersten Mal habe ich mich frei gefühlt. Es ist die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Mit meiner Mutter habe ich wieder sporadischen Kontakt, denn ich habe gemerkt, dass sie sich verändert hat. Aber sie ist für mich dennoch keine Mutter und das wird sie auch nie sein. Ich musste 18 Jahre lang auf ein ‹ich hab dich lieb› und auf ein ‹ich bin stolz auf dich› warten – das ist einfach zu spät.»